Ярославль, 12 октября 2022, 17:01 — REGNUM В Ярославской области построят три новые газовые заправки. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Михаил Евраев.
Заправки появятся уже в этом году: две из них будут в Ярославле (на улице Строителей и на Промышленном шоссе), ещё одна — в Ярославском районе.
На строительство метановых заправок Ярославская область получит субсидию из федерального бюджета в размере 78 млн рублей. Ещё 30 млн выделят из регионального бюджета.
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