Ярославль, , 17:01 — REGNUM В Ярославской области построят три новые газовые заправки. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Михаил Евраев.

Газовая заправка Михаил Евраев

Заправки появятся уже в этом году: две из них будут в Ярославле (на улице Строителей и на Промышленном шоссе), ещё одна — в Ярославском районе.

«Газозаправочных станций в регионе не хватает. Это объективная проблема, которую подтверждают водители и личного, и общественного транспорта. В регионе более 8500 единиц техники работает на газу, в том числе 165 рейсовых автобусов. А заправок всего четыре на область», — сказал Михаил Евраев.

На строительство метановых заправок Ярославская область получит субсидию из федерального бюджета в размере 78 млн рублей. Ещё 30 млн выделят из регионального бюджета.

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