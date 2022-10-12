* талибы — запрещённая в России организация

Лондон, 12 октября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Британский парламент заявляет, что, несмотря на первоначальные обещания руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что афганское правительство будет инклюзивным, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали временное правительство, полностью состоящего из мужчин, в котором доминируют радикально настроенные высокопоставленные члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их ключевые сторонники. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На сайте Палаты общин отмечается, что большинство назначенцев талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кабинете министров находятся под санкциями ООН, а «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющая значительное влияние при режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признана террористической организацией США, Соединённым Королевством и Европейским союзом.

В сообщении добавлено, что Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разыскивается ФБР.

Также на сайте говорится, что прошло более года с тех пор, как члены временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимают свои должности и за это время Афганистан столкнулся со многими кризисами.

Согласно отчёту, с момента прихода к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сосредоточились на укреплении своего правительства, получении международного признания и получении помощи. Однако разногласия между идеологическими группировками внутри «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и растущие этнические разногласия в их рядах привели к заявлениям о непрозрачном и непоследовательном управлении.

В отчёте цитируются слова спецдокладчика ООН о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся полностью исключить женщин из общества. В числе ограничений, наложенных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на женщин, — ограничения на трудовую деятельность и требование закрывать лицо в общественных местах.

Также в отчёте указано, что 59% населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи. Кроме того отмечено, что продолжение санкций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отсутствие доступа к активам Центрального банка Афганистана, находящимся за границей, усложнили или ограничили доставку помощи.