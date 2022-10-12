Ставрополь, , 16:34 — REGNUM Руководить прокуратурой Ставропольского края будет прокурор Новгородской области Юрий Немкин. Указ о его назначении подписал 11 октября президент РФ Владимир Путин.

Эмблема прокуратуры РФ Genproc.gov.ru

Ранее ушел в отставку экс-прокурор Ставрополья Александр Лоренц. Его уход ряд экспертов связывал с громкими коррупционными делами, в том числе с делом о многомиллионных взятках экс-главы ГИБДД края Алексея Сафонова.

О новом назначенце известно, что Юрию Немкину 48 лет, он уроженец Воронежской области. Работал на должностях прокурора города Воронежа, зампрокурора Воронежской области. С 28 мая 2021 года Немкин был назначен прокурором Новгородской области.