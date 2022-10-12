Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начались клинические исследования препарата для терапии склеродермии и болезни Девика, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе биотехнологической компании Biocad.

Фармакология

Препарат избирательно воздействует на В-лимфоциты человека и приводит к истощению пула В-клеток, которые имеют на своей поверхности антиген CD20, тем самым способствуя снижению воспаления при ряде аутоиммунных заболеваний

«Главной целью исследований станет оценка эффективности и безопасности анти-CD20 препарата BCD-132 с международным непатентованным наименованием дивозилимаб для терапии пациентов с системной склеродермией и заболеванием спектра оптиконевромиелита (ЗСОНМ), известным как болезнь Девика», — рассказали в фармкомпании.

Участие в клинических исследованиях смогут принять пациенты с активной системной склеродермией в соответствии с критериями ACR/EULAR 2013 года и с диагнозом ЗСОНМ, установленным по критериям 2015 года.