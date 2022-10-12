Москва, , 16:32 — REGNUM Бандеровские боевики 12 октября безуспешно наступали на село Кисловка (Харьковская область, территория б. УССР), сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Блицкриг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ВСУ в течение суток пытались на Купянском направлении захватить Кисловку. Её атаковали силы трёх тактических групп ВСУ, включая иностранных наёмников, причём одновременно с трёх направлений.

Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине села, отмечает представитель российского ведомства.

В итоге активными действиями российских войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ были выбиты с окраины Кисловки, «рассеяны и отброшены на исходные позиции». «Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено», — сказал Конашенков.

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