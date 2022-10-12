Москва, 12 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Бандеровские боевики 12 октября безуспешно наступали на село Кисловка (Харьковская область, территория б. УССР), сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Блицкриг

По его словам, ВСУ в течение суток пытались на Купянском направлении захватить Кисловку. Её атаковали силы трёх тактических групп ВСУ, включая иностранных наёмников, причём одновременно с трёх направлений.

Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине села, отмечает представитель российского ведомства.

В итоге активными действиями российских войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии подразделения ВСУ были выбиты с окраины Кисловки, «рассеяны и отброшены на исходные позиции». «Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено», — сказал Конашенков.