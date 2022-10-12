Ульяновск, , 16:38 — REGNUM В Ульяновской области с 3 марта 2022 года по поводу присасывания клещей обратились к медикам 1965 человек, что в 1,18 раза выше показателей 2021 года (1653 случаев). С начала сезона зарегистрировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, что превышает уровень прошлого года в 1,7 раза (четыре случая). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировали, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещи Наталия Николаева © ИА REGNUM

Противоклещевые обработки в Ульяновской области проведены на территории 1511,61 га. Против клещевого вирусного энцефалита привит 4261 человек.

В лаборатории исследованы 1460 снятых с людей клещей, в результате у 67 паразитов выявили ДНК боррелий, у 22 — клещевой вирусный энцефалит.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю за медпомощью в связи с укусами клещей обратились к врачам 38 жителей Марий Эл, из которых пятеро — дети до 14 лет.

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