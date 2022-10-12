Москва, 12 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Система безопасности объектов газопровода «Турецкий поток» усилена, сообщил 12 октября журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Gazprom.ru «Турецкий поток»

Об этом он сообщил на фоне недавних диверсий на газопроводах «Северный поток».

«Я думаю, что это вам эксплуатирующая компания этого газопровода более подробно расскажет. Там действительно усилены меры, и я знаю об этом. Что касается технических деталей — нет необходимости об этом детально рассказывать. Меры безопасности усилены», — сказал Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент России Владимир Путин заявил о попытках диверсантов киевского режима устроить террористическую атаку на газопровод «Турецкий поток».