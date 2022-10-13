Обнинск, Калужская область, , 08:25 — REGNUM Три федеральных государственных бюджетных учреждения Обнинска: «Научно-производственное объединение «Тайфун», «Всероссийский НИИ сельскохозяйственной метеорологии» (ВНИИСХМ) и Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных» (ВНИИГМИ-МЦД) наградили Благодарственными письмами руководителя исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) Михаила Кузнецова за поддержку гуманитарной миссии в Донбассе Об этом 13 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Учёных Обнинска наградили за поддержку гуманитарной миссии в Донбассе Пресс-служба правительства Калужской области

В благодарственных письмах глава исполкома ОНФ выражает коллективам учреждений Обнинска искреннюю признательность за активное и деятельное участие в реализации важнейших для Российской Федерации и граждан страны инициатив, неравнодушие, добросовестный труд, большой личный вклад в поддержу гуманитарной миссии, направленной на оказание помощи пострадавшим от военных действий жителям и социальным организациям Донбасса, а также восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик.

Благодарственные письма представителям научных организаций Обнинска вручил главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, который поблагодарил обнинцев за неравнодушное отношение к нуждам и трудностям жителей освобожденных территорий.

«Мне очень приятно вручить вам эти Благодарственные письма. Уверен в том, что ваши коллективы, проявившие солидарность с гражданами ДНР и ЛНР, будут и дальше участвовать в оказании помощи тем, кому она сейчас крайне необходима», — отметил Игорь Князев.

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