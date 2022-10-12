Вашингтон, 12 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Специальный представитель Европейского союза по Афганистану заявил, что школы должны быть вновь открыты по всему Афганистану, чтобы девочки всех возрастов могли иметь доступ к качественному образованию. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Томас Николсон, специальный представитель Европейского союза по Афганистану, написал в «Твиттере» по случаю Международного дня девочек (11 октября): «Завтра женщины — учителя, инженеры, врачи, архитекторы, государственные служащие и бизнес-лидеры построят процветающий Афганистан вместе со своими собратьями».

Также в Международный день девочек Хизер Барр, глава женского подразделения «Хьюман Райтс Вотч», назвала Афганистан единственной страной, которая систематически запрещает девочкам получать образование по признаку пола.

Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН, также сказал по случаю этого дня, что продолжающееся отлучение девочек от школы очень вредно для страны, которая нуждается в позитивной энергии.