Рязань, 12 октября 2022, 16:23 — REGNUM Новогодний салют не будет уместен в сложившихся условиях, считает губернатор Рязанской области Павел Малков. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции 12 октября.
Глава региона отметил, что праздничную атмосферу в Рязани создадут на основе уже имеющихся украшений. Массовые мероприятия, требующие серьёзного финансирования, сейчас «абсолютно неуместны».
Как сообщало ИА REGNUM, во многих субъектах России в связи с СВО и частичной мобилизацией жители просят властей отказаться от пышных новогодних торжеств.