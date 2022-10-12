Рязань, , 16:23 — REGNUM Новогодний салют не будет уместен в сложившихся условиях, считает губернатор Рязанской области Павел Малков. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции 12 октября.

Праздничный салют Павел Ищенко © ИА REGNUM

Глава региона отметил, что праздничную атмосферу в Рязани создадут на основе уже имеющихся украшений. Массовые мероприятия, требующие серьёзного финансирования, сейчас «абсолютно неуместны».

«Их проведения в этом году не предполагается, потому что, действительно, есть другие, более правильные направления, куда эти средства можно направить. С другой стороны, отказываться от детских ёлок, на мой взгляд, было бы странно. Но я думаю, что в этом году мы вполне обойдёмся без салюта», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих субъектах России в связи с СВО и частичной мобилизацией жители просят властей отказаться от пышных новогодних торжеств.