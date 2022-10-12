Бишкек, 12 октября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Киргизия выиграла выборы в Совет ООН по правам человека на 2023–2025 годы. Кандидатуру республики поддержали 126 государств. Об этом сообщает киргизское внешнеполитическое ведомство.

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Отмечается, что помимо Киргизии, борьбу за четыре места в Совете по правам человека для азиатской группы стран вели ещё пять государств — Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Мальдивы и Южная Корея.

«Очередное избрание Киргизии в такой авторитетный международный орган является признанием мировым сообществом правочеловеческих достижений страны и ее будущего вклада в глобальную кампанию защиты и продвижения прав человека, основополагающих свобод и демократического развития», — утверждает киргизский МИД.

Напомним, что Киргизия уже дважды была членом Совета ООН по правам человека — в периоды 2009–2012 годов и 2016–2018 годов.