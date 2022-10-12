Тюмень, 12 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Тюмени арестован местный житель по обвинению в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

diema Стоп террор!

Из представленных суду материалов следует, что Ришат А. 1997 года рождения, являясь членом террористического сообщества, «осуществлял деятельность по созданию в обществе условий для подготовки к осуществлению террористической деятельности, подрыва основ общественной безопасности, пропаганды и поддержки терроризма». Участники террористического сообщества встречались по ночам, слушали лекции, читали запрещённую литературу, собирали деньги на нужды сообщества и обсуждали вербовку новых лиц».

Ришат А. обвиняется по ч.4 ст.205.4, ч.2 ст.205.5 УК РФ (» Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

«Вину в предъявленном обвинении гражданин признаёт полностью», — сообщает судебная пресс-служба.

По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 7 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале житель Нового Уренгоя осуждён на длительный срок за финансирование терроризма.