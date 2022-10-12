Челябинск, , 16:19 — REGNUM В Челябинской области среди мобилизованных оказались и руководители органов исполнительной власти. Об этом заявил 12 октября губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что чиновники либо ушли по мобилизации, либо сами явились в военкоматы. Таких примеров в регионе немало.

«Я поддерживаю эти стремления. Мы гордимся нашими ребятами и мобилизованными, и добровольцами» = сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация проводится на территории России с 21 сентября.