Челябинск, 12 октября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Челябинской области среди мобилизованных оказались и руководители органов исполнительной власти. Об этом заявил 12 октября губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Он отметил, что чиновники либо ушли по мобилизации, либо сами явились в военкоматы. Таких примеров в регионе немало.

«Я поддерживаю эти стремления. Мы гордимся нашими ребятами и мобилизованными, и добровольцами» = сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация проводится на территории России с 21 сентября.