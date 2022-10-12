Оренбург, , 16:20 — REGNUM Правительство Оренбургской области приняло решение по снижению налогов для предприятий агропромышленного комплекса и медицинских организаций, сообщили 12 октября в пресс-службе губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2023 году аграриям на 70% уменьшат налог на имущество при условии выплаты среднемесячной заработной платы на одного работника не менее 1,7 МРОТ. Также предприятиям АПК, которые рассчитывают на новую налоговую льготу, необходимо будет сохранить производственную структуру — минимум 70% общего объема производства должны составлять растениеводство и животноводство. Льгота будет действовать до 2027 года. При соблюдении названных условий предприятия будут полностью освобождены от уплаты налога на имущество, принятое на учёт с 1 января 2023 года.

Для государственных медорганизаций упразднят налог на имущество, принятое на баланс с 1 января 2022 года. Речь идет о новых построенных учреждениях здравоохранения для оказания стационарной и амбулаторной медпомощи. Льготный налоговый период онкологическим диспансерам и перинатальным центрам продлят до 1 января 2026 года.