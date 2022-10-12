Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью в отделение банка на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, выкрикивая при этом экстремистские лозунги, сообщил 12 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Огонь разгорается

«Она кинула во входную дверь отделения банка бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло возгорание коврика, находящегося у двери, при этом женщина выкрикивала экстремистские лозунги», — добавил источник. Как уточнил собеседник агентства, поджог совершила 71-летняя пенсионерка.

Инцидент произошел 12 октября в 14:29 мск в Приморском районе города. В результате поджога в отделении банка в доме 13/1 по Комендантскому проспекту загорелась обстановка на площади 1 кв. метр. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нарушительница порядка была задержана для разбирательства. По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.