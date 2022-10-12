Черкесск, , 16:18 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии появятся указатели улиц с их историческими названиями, которые они носили в начале прошлого века. Этот проект реализуется с просветительской целью региональным отделением общества «Царьград», пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

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Одна из таких табличек уже установлена на фасаде здания Свято-Сергиевской гимназии. На ней указано, что здание построено в районе нынешних улиц Ленина и Ставропольской, которые раньше имели название Покровской и Технической.

По словам руководителя проекта Дениса Струговцова, такая работа будет продолжена по всему городу Черкесску. Следующая табличка появится на здании Дома профсоюзов по улице Ленина в центре Черкесска. Там будет указано, что до середины августа 1928 года она носила название улица Покровская.

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