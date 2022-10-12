Кандагар, Афганистан, , 16:18 — REGNUM Богословы и старейшины племён в афганской провинции Кандагар в связи с недавними нападениями в Кабуле заявили, что нападение на то или иное племя является происками иностранных спецслужб и осуществляются для создания раздора среди граждан страны. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Кабул (сс) Masoud Akbari

На встрече под названием «Неделя братства» в Кандагаре улемы обратились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой обеспечить безопасность мечетей и образовательных центров в крупных городах.

Сардар Мохаммад Захиди, глава шиитских улемов Кандагара, сказал: «Если вы придёте и будете говорить о единстве религий, вас никто не поддержит; но если вы будете говорить о различиях, найдётся много людей, которые поддержат вас».

Участники встречи добавляют, что этим нападениям не следует придавать этническую и религиозную окраску.

Султан Мохаммад Султани, старейшина племени, сказал по этому поводу: «Нападение, которое произошло в образовательном центре «Кадж», было совершено с целью внести раскол среди нас».

Рухулла, житель Кандагара, говорит: «Наше превосходство основано не на этнической принадлежности, а на благочестии».

Улемы и жители Кандагара просят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность населения и не допустить создания этнических и религиозных разногласий среди граждан страны.

«Мы хотим сохранить наше единство и согласие и не допустить раздора между нами», — сказал богослов Файз-аль-Хак Магфури.

Шамс Камран, житель Кандагара, отметил, что «все афганцы пострадали от недавних нападений, это нападение было не на конкретное племя, а на афганцев».

Добавим, что эта встреча прошла в шиитском центре имама Барака в Кандагаре.