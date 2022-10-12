Бухарест, , 16:17 — REGNUM Депутаты Сената (верхней палаты парламента) Румынии большинством голосов одобрили законопроект о повышении налога на недвижимое имущество граждан. Об этом 12 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Румыния PavelD

Согласно официальной информации, за принятие соответствующего документа проголосовали 67 из 104 народных избранников.

В случае подписания закона президентом Румынии Клаусом Йоханнисом цены на содержание жилья в стране вырастут в среднем на 50%. Ранее глава румынского государства заявил о намерении утвердить эту инициативу.

Как утверждают эксперты, нововведение не коснется владельцев домов в сельской местности, а также многодетных семей и малоимущих граждан. Предполагается, что новшество позволит привлекать в румынскую казну ежегодно до $50 млн.