Берлин, , 16:17 — REGNUM Федеральное правительство Германии исключает запуск в эксплуатацию неповрежденной нитки трубопровода «Северный поток — 2», заявила 12 октября на брифинге представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

Германия Petra B. Fritz

По её словам, это не будет сделано даже на фоне ухудшения ситуации с газоснабжением.

«Газ не поступал по «Северному потоку», так как Россия не поставляла его», — заявила Хофман.

«Независимо от возможных диверсий на обоих трубопроводах, мы должны признать, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября компания Nord Stream AG заявила о «беспрецедентных разрушениях» на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». При этом шведские сейсмологи 26 сентября зафиксировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов.

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