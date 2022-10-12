Одесса, Украина, 12 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Фото Илона Маска сняли с билбордов в Одессе, сообщает 12 октября телеграм-канал «Политика страны». Распоряжение сделал городской совет.

Brian Solis Илон Маск

Ведомство пояснило, что фото Маска убрано с билбордов, «которыми мы благодарили [американского бизнесмена] за поддержку» Киева.

Ранее сообщало ИА REGNUM, что Маск признал Крым российской территорией и призвал оставить для Киева нейтральный статус.

По поводу новых российских регионов он предложил провести в них повторный референдум при участии ООН и, если люди снова проголосуют за воссоединение с Россией, не препятствовать.

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