Калужане отправили связистам в зону военной операции гуманитарный груз
Калуга, 12 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Калужское бизнес-сообщество активно подключилось к работе по обеспечению всем необходимым защитников Родины — мобилизованных граждан. Об этом 12 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой депутата Законодательного собрания Калужской области Александра Окунева.
Ранее, ИА REGNUM сообщало, что в Калуге коллектив предприятия, который возглавляет председатель региональной Азербайджанской национально-культурной автономии Абульфат Гурбанов принял решение перечислить однодневный заработок на счёт для добровольных пожертвований в рамках деятельности координационного центра #МЫВМЕСТЕ. Деньги будут направлены на приобретение медикаментов для мобилизованных граждан и добровольцев области. На данный момент уже собрано около одного миллиона шестисот тысяч рублей.