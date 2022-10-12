Калуга, 12 октября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Калужское бизнес-сообщество активно подключилось к работе по обеспечению всем необходимым защитников Родины — мобилизованных граждан. Об этом 12 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой депутата Законодательного собрания Калужской области Александра Окунева.

Законодательное собрание Калужской области Калужане отправили связистам в зону военной операции гуманитарный груз

«Сегодня мы отправили машину в зону специальной военной операции. Около 100 наименований товаров: стройматериалы, электрика, сварочные аппараты, обогреватели, и генераторы. Я участвовал в погрузке. Жду вестей с границы. Груз будет передан связистам. Завтра планируем очередной выезд мобилизованным калужанам в учебный центр в Ногинске. Повезем спецоборудование. А ещё подарки от женщин — матерей, жён, сестёр и бабушек из деревни Яглово. Они связали парням теплые носки и купили уже готовые. Приехал вчера забирать — был поражён объёму. Молодцы! Передадим и новые детские письма, рисунки», — отметил Александр Окунев.

Ранее, ИА REGNUM сообщало, что в Калуге коллектив предприятия, который возглавляет председатель региональной Азербайджанской национально-культурной автономии Абульфат Гурбанов принял решение перечислить однодневный заработок на счёт для добровольных пожертвований в рамках деятельности координационного центра #МЫВМЕСТЕ. Деньги будут направлены на приобретение медикаментов для мобилизованных граждан и добровольцев области. На данный момент уже собрано около одного миллиона шестисот тысяч рублей.