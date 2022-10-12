Джакарта, , 16:11 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что не может подтвердить, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите G20, сообщает Antara.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

«Если вы спрашиваете о приезде президента на саммит G20, к сожалению, у меня нет последних новостей. Решение будет принято ближе к событию, поэтому пока я не могу это подтвердить», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции, состоявшейся в Джакарте в среду, 12 октября 2022 года.

Посол пояснила, что решение о том, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите G20, зависит от меняющейся геополитической ситуации и безопасности. Посольство России готовится к приезду Путина на саммит G20 на Бали.

«Подготовка не означает, что решение принято. Мы выяснили, какие отели подготовлены, потому что, если президент не приедет, он все равно пришлет представителя. Так что нам все равно понадобится отель», — рассказала Людмила Воробьева.

Посол также подтвердила поддержку Россией председательства Индонезии в G20 и заявила, что российская делегация участвовала в различных встречах в рамках серии мероприятий G20 под председательством Индонезии.

Напомним, правительство Индонезии направило официальное приглашение президенту Путину и другим лидерам стран-членов G20 принять участие в саммите.