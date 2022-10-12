Рига, 12 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Беженец с территории б. УССР разместил в социальных сетях видео, в котором подверг критике власти Латвии в вопросе предоставления рабочих мест таким, как он. В настоящий момент видео посмотрели уже более 12 400 раз, поставлено более 230 знаков одобрения.

За работой

В видео беженец жалуется, что его отправили из Риги в провинциальный город Резекне, а работу там не найти. По его словам, таких, как он, местные службы просто игнорируют.

«По поводу работы в Латвии. Нелегко тут найти работу, особенно беженцам! Если вы находитесь в центре Латвии в городе Рига. То вы можете стать курьером, грузчиком, разнорабочим. Средняя зарплата у вас будет 800 евро в месяц. А если вы дальше уезжаете, например, в Резекне. То там работу одна — лесопилки. Или небольшие частные предприятия по изготовлению чего-нибудь», — рассказал молодой человек.

«На работу беженцев берут неохотно. И чем дальше вы находитесь от Риги, тем меньше вероятности, что вы найдете себе работу», — подчеркнул он.

Автор ролика сообщил, что принял решение уехать из Латвии в другую страну Евросоюза. Большинство комментаторов к его видео согласились с такой оценкой происходящего, а местный житель высказался не без иронии: «Это Латвия, детка!».