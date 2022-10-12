Джелалабад, Афганистан, 12 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Информационное агентство «Бахтар» сообщило, что реконструкция парка и канала Тецу Накамура в городе Джелалабаде, столице афганской провинции Нангархар, завершена.

Алексей Лазарев В парке

Этот японский врач, посвятивший большую часть своей жизни улучшению жизни афганцев, погиб в результате вооружённого нападения в Джелалабаде в 2018 году.

Отмечается, что на восстановление парка и канала рядом с мостом Бехсуд было затрачено 5,5 миллиона афгани из бюджета муниципалитета Джелалабада.

Тецу Накамура был известен в провинции Нангархар как «Дядя Мурад». Благотворительное учреждение «ПМС» под его руководством провело много работ в провинции Нангархар по водоснабжению и созданию общественных объектов.

Смерть «Дяди Мурада» вызвала широкую реакцию внутри и за пределами Афганистана.