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Инфляция Picserver.org

Индекс потребительских цен в сентябре 2022 года вырос в Латвии на 22,2% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, но надеяться на то, что период «высокой инфляции» скоро закончится, не стоит. Об этом сообщило латвийское издание Diena.

Как отмечается, в общей динамике инфляции нет ничего удивительного, а главной проблемой для домохозяйств является рост коммунальных платежей, который и не думает прекращаться.

Расходы на жилье в сентябре 2022 года были на 51,6% выше, чем годом ранее, но следует учесть, что в сентябре и в некоторой степени в октябре люди еще фактически не ощутили повышения тарифов на отопление, подчеркивает издание.

«Отапливать дома начинают в октябре, и люди получат счета в ноябре, поэтому можно сказать, что большая часть населения все еще находится в переходной фазе изменения расходов», — считает Diena. Более того, добавляют журналисты, относительно теплая погода в октябре благоприятствует низкому потреблению тепла по сравнению с зимними месяцами.

Поэтому именно цены в зимний период и станут точным показателем того, в какую сторону качнулся маятник инфляции в стране, заключило латвийское СМИ.