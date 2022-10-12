Бишкек, 12 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киргизию представители правительств двух стран подписали соглашение о создании Киргизско-Азербайджанского фонда развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Штаб-квартира новой организации будет располагаться в киргизской столице, уставной капитал совместного инвестиционного фонда должен составить $25 млн (1 млрд 558 млн рублей).

Фонд будет предоставлять кредиты компаниям, ведущим свою деятельность на территории Киргизии в агропромышленной сфере, в секторе здравоохранения, в сфере автомобильной промышленности, в сфере исследований и технологий, в газопромышленном комплексе, а также в сферах горнодобывающей, швейной и текстильной промышленности.

Читайте также: Всемирный банк обещает Киргизии $600 млн кредитов