Вильнюс, 12 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Литве главу государства Гитанаса Науседу раскритиковали за его сравнение германской армии с девушкой, передаёт 12 октября LRT. Президента республики обвинили в сексизме.

Augustas Didžgalvis Гитанас Науседа

Его заявление о том, что немецкая армия —«не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе» и что ей «нужен брачный договор», вызвали обвинения Неаседы.

Ряд правозащитников посчитал, что глава государства не должен обесценивать женщин.

Более того, ему припомнили заявление экс-премьер-министра Литвы, «который говорил, что женщины должны украшать кабинет». Эту фразу привела представитель литовского Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.