Калгари, Канада, , 16:03 — REGNUM Лица, ищущие убежища, в основном из Афганистана, застряли в отелях Калгари из-за расизма, резкого роста арендной платы и ограничений на помощь, заявил защитник прав беженцев.

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Канадское СМИ «Калгари Хиллард» цитируют Анилу Юэн, генерального директора Центра для прибывших, которая сообщила, что Калгари гораздо более охотно предоставляет арендное или временное жильё беженцам с территории б. УССР, чем афганским просителям убежища.

«Мы наблюдаем факты системного расизма. Когда людей спрашивают, принимают ли они афганские семьи, а они отвечают отрицательно, возникают проблемы», — отметила она.

Юэн также сказала, что федеральное правительство работает только с одной организацией (Ассоциация католических иммигрантов Калгари) по переселению просителей убежища в штат. Она добавила, что большое количество афганских беженцев ждут решения своего вопроса в двух отелях Калгари.

Правозащитники и сами беженцы говорят, что некоторые семьи уже несколько месяцев проживают в этих гостиницах.

Согласно данным, Калгари занимает 22-е место по средней стоимости аренды в Канаде, но в прошлом году она установила рекорд, увеличившись почти на 30%.

«Это просто катастрофа для афганских беженцев», — сказала она.

Сообщается, что в прошлом году в Калгари прибыло около 3500 беженцев, из которых почти 2000 — афганские граждане, попавшие туда после падения предыдущего правительства Афганистана.