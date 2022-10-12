Москва, 12 октября 2022, 16:01 — REGNUM На дешёвых российских энергоресурсах держалось благополучие ФРГ, а национализация рынка и трейдеров приведёт только к росту затрат налогоплательщиков. Об этом 12 октября заявил глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Алексей Миллер
Алексей Миллер
Kremlin.ru

Как отметил Миллер, экономический рост является также и ростом энергопотребления

«Сегодня уже отмечалось, что так называемое относительное благополучие Европейского союза и в частности Германии в течение очень долгого времени держалось на дешевых энергоресурсах из России. Продолжалось это более 50 лет. … Дешевый энергоресурс — газ — давал Германии более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности, фактически это (высокая цена на газ — ред.) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени, это очень серьёзный удар», — сказал он.

При этом глава Газпрома указал, что среди мер, предлагаемых для решения газовой проблемы в Германии, национализация газового рынка и газовых трейдеров.

«А что такое национализация? Это затраты перенести на бюджет, затраты перенести на налогоплательщика», — пояснил Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что по трубопроводам «Северный поток», «Турецкий поток» и «Ямал-Европа» никто кроме России не может поставлять газ

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