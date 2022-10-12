Москва, 12 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. На дешёвых российских энергоресурсах держалось благополучие ФРГ, а национализация рынка и трейдеров приведёт только к росту затрат налогоплательщиков. Об этом 12 октября заявил глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Kremlin.ru Алексей Миллер

Как отметил Миллер, экономический рост является также и ростом энергопотребления

«Сегодня уже отмечалось, что так называемое относительное благополучие Европейского союза и в частности Германии в течение очень долгого времени держалось на дешевых энергоресурсах из России. Продолжалось это более 50 лет. … Дешевый энергоресурс — газ — давал Германии более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности, фактически это (высокая цена на газ — ред.) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени, это очень серьёзный удар», — сказал он.

При этом глава Газпрома указал, что среди мер, предлагаемых для решения газовой проблемы в Германии, национализация газового рынка и газовых трейдеров.

«А что такое национализация? Это затраты перенести на бюджет, затраты перенести на налогоплательщика», — пояснил Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что по трубопроводам «Северный поток», «Турецкий поток» и «Ямал-Европа» никто кроме России не может поставлять газ