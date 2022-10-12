Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Находящаяся в неадекватном состоянии пенсионерка подожгла ковёр в отделении одного из крупнейших банков России на Комендантском проспекте Петербурга, из-за чего на место происшествия пришлось вызывать пожарных.

Огонь Наталия Николаева © ИА REGNUM

Как сообщили 12 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 12 октября около 14:21 мск в Приморском районе в отделении банка в доме 13/1 по Комендантскому проспекту. В помещении общей площадью 40 кв. метров происходило горение обстановки на площади 1 кв. метр. В 14:35 пожар ликвидировали.

«Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 12 человек личного состава», — рассказали в ГУ МЧС.

В свою очередь очевидцы в социальных сетях уточнили, что пожар в помещении банка устроила пенсионерка. В момент поджога она разговаривала по телефону, а после того, как отделение заволокло дымом, она сказала собеседнику: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда».

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