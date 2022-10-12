Джакарта, 12 октября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева провела брифинг для журналистов, сообщает издание Medcom.

Посольство Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева

Людмила Воробьева выступила с речью о спецоперации России, о теракте на Крымском мосту. Посол также ответила на вопросы о российско-индонезийском сотрудничестве и предстоящем саммите G20.

По словам посла, если Запад действительно хочет, чтобы конфликт закончился, страны не будут обсуждать, какие новые системы вооружений нужно отправить киевскому режиму, но страны Запада должны обсуждать, как заставить Киев сесть, вести диалог с Россией

«Зеленский обязательно подчинится, если Запад потребует от него диалога с Россией. Потому что Зеленский — марионетка Вашингтона и Брюсселя», — заявила Людмила Воробьева.

Людмила Воробьева подчеркнула, что Запад полон решимости продлить этот конфликт и готов бороться против России до конца.

«Запад сделал всех [жителей территории Бывш. УССР] жертвами этого конфликта», — сообщила Людмила Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, участие президента России Владимира Путина в саммите G20 подтвердила индонезийский министр иностранных дел Ретно Марсуди.

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