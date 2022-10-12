Таллин, , 15:58 — REGNUM

Армия Эстонии

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем пообещал всем, кто проигнорировал извещения об участии в учениях Okas 2022, уголовное разбирательство. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Херем заявил в комментарии для СМИ, что окончательная доля тех, кто не явился на учения без уважительной причины, составит до 15%, хотя в том же интервью он признал, что из 2 861 резервистов на учения явились немногим более 1800 человек. То есть, подсчитало СМИ, явились 70% резервистов, а 30% не стали этого делать.

Чем объясняется такое разночтение цифр и процентов у главы Сил обороны Эстонии, журналисты не пояснили.

Харем также добавил, что нет волшебной палочки, чтобы достучаться до резервистов, нужно улучшать отношение людей к национальной обороне и улучшать просветительскую работу.

Правительство Эстонии призвало резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы Okas 2022, которые прошли с 22 по 28 сентября 2022 года.