Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге с 1 октября 2022 года увеличится на две тысячи рублей и будет составлять 23 500 рублей. Об этом договорились власти, профсоюзы и работодатели, подписав региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2022–2023 годы и трехстороннее соглашение на 2023–2025 годы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

Новый размер минимальной заработной платы на 33% превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения, который в 2022 году составляет в Петербурге 15 779 рублей, сообщили 12 октября в Смольном. Там отметили, что средняя номинальная зарплата за январь–июль 2022 года в Петербурге составила 82 153 рублей, что на 11,2% больше, чем за тот же период 2021 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что принятые в городе меры позволили удержать основные экономические показатели развития города и не допустить роста безработицы. На конец сентября 2022 года уровень безработицы он составлял 0,55%.

«Это, в том числе, результат совместной работы правительства города, Союза промышленников и предпринимателей и Ленинградской федерации профсоюзов. Наше сотрудничество основано на принципах доверия и социального партнерства. Петербург всегда проводил сильную социальную политику и будет делать это в дальнейшем», — отметил Беглов.