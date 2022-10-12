Екатеринбург, 12 октября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Еланском гарнизоне Свердловской области скончался 34-летний многодетный отец, также являвшийся волонтёром поискового отряда. Об этом пишут СМИ.

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По данным Е1.ru, мужчина был мобилизован из Верхней Салды. У него недавно родилась дочь, также есть два сына. 34-летний гражданин являлся волонтёром поискового отряда «Феникс».

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованный умер в Еланском гарнизоне. Причиной гибели стала остановка сердца. Медики пытались реанимировать его, но не удалось.