Нью-Дели, 12 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индии объявило, что 13-й пакет медицинской помощи был доставлен в больницу имени Индиры Ганди в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Minzdrav.gospmr.org Больница. Приднестровье

В ведомстве добавили, что за последние несколько месяцев Афганистану было передано в дар 45 тонн предметов медицинского назначения.

Отмечается, что эта помощь была предоставлена в ответ на запрос Организации Объединённых Наций.