Бухарест, , 15:55 — REGNUM На крупной животноводческой ферме в уезде Тимиш (Западная Румыния) выявлен новый очаг заболевания Африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 12 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Чума свиней Uv.volgograd.ru

По некоторым данным, болезнь была обнаружена в мясе, попавшем на один из местных рынков. Как отметили представители Управления санитарной службы региона, в ближайшее время в Тимише будут уничтожены до 40 тыс. голов свиней.

Предполагается, что с 13 октября в 10-километровой зоне соответствующей фермы введут карантин.

Напомним, ранее власти Румынии объявили о намерении «свести к минимуму в стране случаи птичьего гриппа и АЧС».