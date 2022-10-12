Бухарест, 12 октября 2022, 15:55 — REGNUM На крупной животноводческой ферме в уезде Тимиш (Западная Румыния) выявлен новый очаг заболевания Африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 12 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Чума свиней
Чума свиней
Uv.volgograd.ru

По некоторым данным, болезнь была обнаружена в мясе, попавшем на один из местных рынков. Как отметили представители Управления санитарной службы региона, в ближайшее время в Тимише будут уничтожены до 40 тыс. голов свиней.

Предполагается, что с 13 октября в 10-километровой зоне соответствующей фермы введут карантин.

Напомним, ранее власти Румынии объявили о намерении «свести к минимуму в стране случаи птичьего гриппа и АЧС».