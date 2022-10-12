Саратов, 12 октября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Более 430 браков с мобилизованными гражданами зарегистрировали в Саратовской области. Об этом сообщила руководитель управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Муж и жена

По поручению регионального правительства, органы ЗАГС Саратовской области совместно с муниципалитетами и командованием войсковой части проводят работу по регистрации браков непосредственно на мобилизационных пунктах. В таком формате заключили 92 брака. С начала частичной мобилизации общее количество зарегистрированных браков с призванными на военную службу гражданами составило 438.

По итогам прошедшего летнего свадебного сезона чаще всего в Саратовской области в брак вступали мужчины в возрасте от 25 до 34 лет (43%). Женщины предпочитают выходить замуж в возрасте 18-24 лет (35%).

С января по сентябрь 2022 года заключено 449 союзов с иностранцами. В этом году впервые зарегистрировали браки с гражданами Японии, Судана и Румынии.

Самым свадебным днем года стала пятница, 22 июля. В этот день заключили 263 брака.

В Саратовской области с начала года зарегистрировано 12 465 новорожденных, из них 53% мальчики и 47% девочки. За это же время свидетельство о рождении оформили 138 парам двойняшек и двум тройняшкам.

Напомним, в ускоренном режиме смогут подать заявления и пожениться мобилизованные жители Саратовской области.

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