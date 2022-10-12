Черкесск, , 15:54 — REGNUM Карачаево-Черкесия выполнила план по социальной газификации на 2022 год на 80%. Уже выполнены заявки 2022 домовладений по подведению газа до границ участка, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

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«Сегодня Карачаево-Черкесия находится в числе лидеров субъектов РФ по объемам исполненных договоров до границ домовладений — почти 80% от количества принятых заявок. <…> В итоговый план-график домовладений подлежащих догазификации по всей территории региона вошло 79 населенных пунктов в которых 5630 домовладений подлежат газификации до конца 2022 года», — говорится в сообщении.

В минпроме КЧР призвали граждан активнее подавать заявки на газификацию, подчеркнув, что сделать это можно дистанционно — через портал Госуслуг или на сайте Единого оператора газификации России и лично — в МВЦ или в газораспределительной компании.

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