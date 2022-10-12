Мирослава Романенко, 12 октября 2022, 16:47 — REGNUM Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что Североатлантический альянс не выполнил часть обещаний. Политик указал на то, что его «не устраивают» доводы, в соответствии с которыми невыполнение Североатлантическим альянсом обещаний стало причиной «агрессии» российской стороны.

Ян Массейс. Два лицемера
Ян Массейс. Два лицемера

«Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит», — сказал он, добавив, что, поддерживая Киев, Европа «обороняет» себя.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что у европейского политика избирательная память. Иные порекомендовали политику задуматься о причинно-следственных связях.

«Ну, референдумы тоже уже история, чего об этом вспоминать?..» — с сарказмом отреагировал Алексей Ю.

«Нормально так… «Тут помню, тут не помню»…» — добавила Наталья Б.

«Господи, с кем мы боремся? Где они их откопали?» — в недоумении Nana S.

«Мы ждали, когда придёт это время и все будут платить по своим счетам», — добавила Наталья П.

«Менталитет никуда не денешь: собственная правота по месту рождения и положению, а все остальные — второй сорт…» — комментирует Ольга Е.

«Правильно, товарищ Боррель, кто старое помянет, тому глаз вон, а вот кто старое забудет — тому оба», — комментирует Наталья.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
European Parliament

«Какая к черту история, если сейчас, в данный момент, НАТО практически стоит на наших границах?!» — возмутилась Natalia T.

«Ну что ж, история, так история, всё уже в прошлом… [Киевский режим] в прошлом, Европа в прошлом, экономика Европы в прошлом…» — добавила одна из участниц обсуждения.

«Благополучие ЕС — это тоже уже история. Не стоит и вспоминать», — с сарказмом прокомментировала Maria.

«С точки зрения охотника, пусть и тупого, ничего не может оправдать агрессии медведя в отношении к нему. Ни разрушенная берлога, ни убитые медвежата, ни трупы множества животных по всему лесу…» — проиллюстрировала заявление Борреля Ксю.

«Вот и европейские и американские политики так и живут. Нагадили, наплевали, — это не мы. Потом бумажечкой прикрыли, сознались, но это уже история, и мы начинаем отношения с чистого листа. И так по кругу. Нагадили, обманули, сознались и с чистого листа», — пишет Tatiana J.

«Возможно, мы наивно поверили, но это уже история, не стоит об этом вспоминать. А свое вернем. Мы всегда так делаем. История знает», — написала Елена.

«Не хочешь вспоминать? Напомним! Так напомним, что не забудешь!» — отреагировал Аlex.

«Но если обманули их, то вспоминают, и не раз», — смеется «КИА».

«История, значит. А мы вам этот должок не забыли вот», — комментирует Julia L.

«Расскажите ему про причинно-следственные связи. Он, видимо, не в курсе», — призвал Nickolay B.

«Всё в порядке. Вчерашние удары по [территории б. УССР] — это тоже уже история. Боррель может о них забыть», — с сарказмом добавил Vladimir G.

«Какие лицемеры! Аж плюнуть в них хочется!» — отреагировала Mina.

«А кто сказал, что мы в чём-то должны оправдываться? Мы забираем свои земли со своим народом, и мне лично до лампочки, что об этом думают терпилы из ЕС», — подытожил Солнцеворот.