Бишкек, , 15:53 — REGNUM За девять месяцев 2022 года доходы бюджета Киргизии составили 179,9 млрд сомов (138,3 млрд рублей), что на 55,3% или на 51,6 млрд сомов (39,6 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом на пресс-конференции заявила замминистра финансов Жибек Дуйшеева.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее словам, из этих денег на налоговые доходы приходится 144,9 млрд сомов (111,4 млрд рублей). В том числе 92 млрд сомов (70,7 млрд рублей) удалось собрать налоговой службе, а ещё 52,9 млрд сомов (40,6 млрд рублей) — таможенной службе.

Также высокопоставленная чиновница отметила, что расходы бюджета Киргизии в этот период достигли 187,7 млрд сомов (144,3 млрд рублей), что превышает прошлогодний показатель почти в полтора раза или на 61 млрд сомов (46,9 млрд рублей).

Заместитель главы финансового ведомства уточнила, что из этих денег на сельское хозяйство потратили 12,7 млрд сомов (9,7 млрд рублей), на энергобезопасность страны — 9,5 млрд сомов (7,3 млрд рублей) и на увеличение уставного капитала госипотечной компании — 3,3 млрд сомов (2,5 млрд рублей).

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