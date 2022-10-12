* запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 15:53 — REGNUM Министр высшего образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время своего визита в афганскую провинцию Нангархар получил звание почётного доктора местного университета. Об этом сообщает газета «8 Собх».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

В заявлении министерства высшего образования говорится: «Университет Нангархара присвоил Абдул Баки Хаккани звание почётного доктора юриспруденции и права в знак признания его научных и академических заслуг».

На церемонии награждения Хаккани поблагодарил Нангархарский университет.

Следует отметить, что Абдул Баги Хаккани окончил религиозный образовательный центр «Дар-уль-Улюм Деобанд» в Индии и не имеет документов об академическом образовании.