Джелалабад, Афганистан, 12 октября 2022, 15:53 — REGNUM Министр высшего образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время своего визита в афганскую провинцию Нангархар получил звание почётного доктора местного университета. Об этом сообщает газета «8 Собх».
В заявлении министерства высшего образования говорится: «Университет Нангархара присвоил Абдул Баки Хаккани звание почётного доктора юриспруденции и права в знак признания его научных и академических заслуг».
На церемонии награждения Хаккани поблагодарил Нангархарский университет.
Следует отметить, что Абдул Баги Хаккани окончил религиозный образовательный центр «Дар-уль-Улюм Деобанд» в Индии и не имеет документов об академическом образовании.