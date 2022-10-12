Москва, , 15:52 — REGNUM По трубопроводам «Северный поток», «Турецкий поток» и «Ямал-Европа» никто кроме России не может поставлять газ. Об этом 12 октября заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Трубопровод

«Если это газопроводы, такие как «Северный поток», например, или «Турецкий поток», или газопровод «Ямал-Европа» — очевидно, что в данном случае других поставщиков, кроме России, кроме «Газпрома», по данной инфраструктуре быть не может», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что сообразно с текущими объемами потребления энергии нужно заниматься альтернативными видами энергетики.