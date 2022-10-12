Москва, , 15:50 — REGNUM Отменить новогодние корпоративы, а сэкономленные средства направить на поддержку военнослужащих и членов их семей предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Новогодняя елка

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«Чтобы поддержать участников специальной военной операции, сегодня мы призываем руководителей частных и государственных компаний выделить средства на помощь мобилизованным и участникам СВО», — заявил Миронов.

Подобные решения принимаются компаниями вслед за региональными и муниципальными властями, которые всё чаще и больше сокращают расходы бюджета на новогодние гулянья.

«Популярные и модные артисты в печали, но что поделаешь — наша страна переживает очень непростое время, и будет абсолютно неправильно устраивать пиршества во время проведения специальной военной операции», — отметил Миронов.

Новогодний праздник отмечать нужно, но скромно — соразмерно ситуации в стране, считает парламентарий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил специальную военную операцию.