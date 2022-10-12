Белград, 12 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сербия должна определиться в отношении введения антироссийских санкций, заявила 12 октября телеканалу Prva сербский вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Зорана Михайлович.

Mre. gov. rs Зорана Михайлович

По её мнению, «государство должно определиться в вопросе введения санкций против России», но для этого придётся подождать формирования нового правительства.

Михайлович полагает, что Россия ведёт на территории б. УССР не освободительную операцию, а «захватническую войну». Она добавила, что геополитика быстро меняется, а Сербии нужно найти в ней место на ближайшие 100 лет.

Отвечая на вопрос о готовности голосовать за антироссийские санкции, вице-премьер подчеркнула, что её позиция остаётся прежней.

Как сообщало ИА REGNUM, аварию на нефтепроводе «Дружба» Михайлович назвала продолжением мировой энергетической войны.

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