Киев, , 15:47 — REGNUM В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры в ряде городов и областей на территории б. УССР полностью пропало электричество. Об этом 12 октября сообщают киевские СМИ.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что свет полностью исчез в Сумской области, в городах Тернополе и Хмельницкий, причём в последнем также пропало и водоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета Financial Times написала, что странам НАТО сложно найти достаточное количество систем ПВО, чтобы обеспечить потребности киевского режима.