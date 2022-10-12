В ряде городов и областей на территории б. УССР пропало электричество
Киев, 12 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры в ряде городов и областей на территории б. УССР полностью пропало электричество. Об этом 12 октября сообщают киевские СМИ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Без света
Уточняется, что свет полностью исчез в Сумской области, в городах Тернополе и Хмельницкий, причём в последнем также пропало и водоснабжение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее британская газета Financial Times написала, что странам НАТО сложно найти достаточное количество систем ПВО, чтобы обеспечить потребности киевского режима.