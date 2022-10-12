Гатчина, Ленинградская область, 12 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Система мониторинга воздуха в столице Ленинградской области Гатчине начала работать в тестовом режиме, проинформировали 12 октября в пресс-службе областной администрации.

lenobl.ru Датчики для мониторинга воздуха

Ранее ИА REGNUM сообщало, что месяц назад в столице Ленобласти установили первые датчики мониторинга атмосферы воздуха. Это произошло после многочисленных жалоб местных жителей на зловоние, источник которого был неизвестен. Вместе с датчиками в городе и его пригороде прошли многочисленные проверки, которые вывили нарушения на предприятиях и, по предварительным данным, установили главного источника неприятного запаха. Им оказался полигон твердых коммунальных отходов «Новый свет-ЭКО», который уделял недостаточное внимание дегазации. После выявленного нарушения руководство полигона провело ремонтные работы газосборной системы и вонь пропала.

Однако власти не остановились на достигнутом и продолжили предпринимать меры по недопущению порчи экологии в регионе. Так, во время рабочей поездки в Гатчину губернатор проверил действие новой системы контроля воздуха.

«Сегодня воздух — чистый, но я понимаю жителей Гатчины. Систему дегазации на полигоне нужно запустить до конца октября <…> Датчики в Гатчине будут подключены к единой системе мониторинга, мы сделаем эту информацию доступной для горожан», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, датчики будут измерять основные источники загрязнения атмосферы. В 2023 году посты планируется дооснастить дополнительным оборудованием: метеостанцией и датчиками для измерения массовых концентраций дополнительных загрязнителей атмосферы. Оборудование функционирует в тестовом режиме, ввод в строй запланирован по графику до конца года.

Добавим, что на сегодняшний день в Ленинградской области в рамках программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» стационарные посты мониторинга атмосферного воздуха функционируют в девяти населенных пунктах: Выборг, Кингисепп, Кириши, Луга, Волосово, Сланцы, Волхов, Светогорск, Тихвин.